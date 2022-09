"Perché mi preoccupa molto": l'insulto della Ascani a Salvini | Video (Di venerdì 30 settembre 2022) Anna Ascani non fa mea culpa. Dopo la batosta clamorosa che ha preso il centrosinistra e il Pd alle Politiche del 25 settembre, l'esponente dem non fa certo autocritica. Anzi, il Pd prosegue nella sua campagna d'odio sul centrodestra cercando di minare la compattezza della coalizione. E così anche la Ascani si allinea alle balle che circolano in questi giorni su presunti dissidi tra la leader di Fratelli d'Italia e il leader della Lega per i posti da ministro nel governo. Proprio la Meloni ha smentito più volte le ricostruzioni fantasiose de LaStampa e di Repubblica ed è intervenuta anche oggi: "Non credete alle bugie che stanno circolando. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza&Co., vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà". Ma per la ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Annanon fa mea culpa. Dopo la batosta clamorosa che ha preso il centrosinistra e il Pd alle Politiche del 25 settembre, l'esponente dem non fa certo autocritica. Anzi, il Pd prosegue nella sua campagna d'odio sul centrodestra cercando di minare la compattezzacoalizione. E così anche lasi allinea alle balle che circolano in questi giorni su presunti dissidi tra la leader di Fratelli d'Italia e il leaderLega per i posti da ministro nel governo. Proprio la Meloni ha smentito più volte le ricostruzioni fantasiose de LaStampa e di Repubblica ed è intervenuta anche oggi: "Non credete alle bugie che stanno circolando. Dopo fallimentari gestioni come quella di Speranza&Co., vi assicuro che stiamo lavorando a una squadra di livello che non vi deluderà". Ma per la ...

