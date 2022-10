Perché il futuro governo non potrà godere dei 100 giorni di luna di miele (Di venerdì 30 settembre 2022) Meloni dovrà scrivere in meno di un mese la legge di Bilancio, un provvedimento per frenare i costi dell’energia, dar seguito alle riforme per l’attuazione del Pnrr e tenere d’occhio l’andamento della pandemia Leggi su corriere (Di venerdì 30 settembre 2022) Meloni dovrà scrivere in meno di un mese la legge di Bilancio, un provvedimento per frenare i costi dell’energia, dar seguito alle riforme per l’attuazione del Pnrr e tenere d’occhio l’andamento della pandemia

