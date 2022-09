Perché Giorgia Meloni va presa sul serio (Di venerdì 30 settembre 2022) Il centrosinistra si è limitato a dipingerla come un personaggio caricaturale, invece di capire cosa rappresenta davvero e quali sono i suoi obiettivi. Anche per questo ha perso Leggi Leggi su internazionale (Di venerdì 30 settembre 2022) Il centrosinistra si è limitato a dipingerla come un personaggio caricaturale, invece di capire cosa rappresenta davvero e quali sono i suoi obiettivi. Anche per questo ha perso Leggi

CarmineCascella : @Link4Universe @fuorchieri @MatteoKidori @FratellidItalia @GiorgiaMeloni 'Creare un'aula di persecuzione' perché no… - michelecortese0 : @rulajebreal @_V_C_71 @GiorgiaMeloni Non so se Lei ha votato per e in Italia, vige la democrazia, quindi la Sig. Gi… - BarbaraRita2 : @repubblica A me anche se fosse vero non me ne fregherebbe nulla, perché a me interessa ciò che fa Giorgia Meloni ,non suo padre. - simonepeppe61 : Rula Jebreal attacca Giorgia Meloni sul padre. Dopo FdI anche Calenda insorge: 'Una bassezza' Io direi odiosa , ign… - cesarebrogi1 : RT @_senzatesta: Se anche Giorgia Meloni è cresciuta solo con la madre, visto che il padre era in carcere perché era un #narcotrafficante,… -