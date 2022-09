Perché Francesco Totti e Ilary Blasi hanno rotto sulla separazione consensuale | i 20mila euro di alimenti e le borse da restituire

Leggi su open.online

(Di venerdì 30 settembre 2022) La rottura nella causa ditraedè stata determinata dagli. Per firmare lala conduttrice dell’Isola dei Famosi ha chiesto 20 milaper sé e 17.500in totale per i tre figli Christian, Chanel e Isabel. Un totale di 37 mila, prendere o lasciare. Eha lasciato. L’ex capitano della Roma ha controproposto zeroper lei e 7 mila totali mensili per i ragazzi. Questo ha causato la scelta di lasciar decidere il tribunale. Maha anche cercato di riprendersi lecheha candidamente confessato di averle nascosto. Per ...