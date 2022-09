Perchè De Luca ha meno chance di un anno fa per proporsi segretario del nuovo Pd (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Con una email inviata a tutti gli iscritti, Enrico Letta ha disegnato il percorso per arrivare a una rifondazione del Partito Democratico. Si tratta di un congresso con il quale sarà messo tutto in discussione: compreso il nome e il simbolo dei dem che, evidentemente, fanno pesare tutti i loro 15 anni. Il percorso delineato da Letta è caratterizzato da 4 fasi: quello della “chiamata”, in quanto tutti potranno iscriversi a partecipare alla “missione costituente”; quello dei “nodi”, vale a dire sulla della discussione sul programma e le alleanze; quella del “confronto”, con le candidature emerse dalle varie istanze; e quello delle “primarie” a due per delineare il nuovo segretario. E’ un percorso che dovrebbe giungere al termine non prima dell’inizio del prossimo ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Con una email inviata a tutti gli iscritti, Enrico Letta ha disegnato il percorso per arrivare a una rifondazione del Partito Democratico. Si tratta di un congresso con il quale sarà messo tutto in discussione: compreso il nome e il simbolo dei dem che, evidentemente, fpesare tutti i loro 15 anni. Il percorso delineato da Letta è caratterizzato da 4 fasi: quello della “chiamata”, in quanto tutti potriscriversi a partecipare alla “missione costituente”; quello dei “nodi”, vale a dire sulla della discussione sul programma e le alleanze; quella del “confronto”, con le candidature emerse dalle varie istanze; e quello delle “primarie” a due per delineare il. E’ un percorso che dovrebbe giungere al termine non prima dell’inizio del prossimo ...

