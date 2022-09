Per tutto ottobre visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – A ottobre torna ‘Frecciarosa’, il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo FS Italiane e il patrocinio del Ministero della Salute che prevede per tutto il mese visite, consulenze ed ecografie gratuite a bordo dei treni ad Alta velocità, Intercity e Regionali e nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale. Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni. tutto questo, tra l’altro, a ... Leggi su lopinionista (Di venerdì 30 settembre 2022) ROMA – Atorna ‘Frecciarosa’, il progetto di prevenzione del tumore al seno promosso dalla Fondazione IncontraDonna con il Gruppo FS Italiane e il patrocinio del Ministero della Salute che prevede peril meseeddeiade nei FrecciaLounge di Roma Termini e Milano Centrale. Tra gli obiettivi dell’iniziativa quello di incentivare la cultura della prevenzione e favorire la diagnosi precoce del tumore alla mammella che, grazie anche ad una maggiore attenzione agli screening, ha visto diminuire la mortalità di quasi il 7% negli ultimi sei anni.questo, tra l’altro, a ...

Mov5Stelle : La nostra sarà un’opposizione intransigente. Saremo l’avamposto per l’agenda progressista contro le disuguaglianze,… - enpaonlus : Tenuti al buio per mesi. Un gattino è diventato cieco. La denuncia della Sezione ENPA di Pordenone nei confronti de… - ladyonorato : Tutto ciò deriva dalla scelta suicida delle sanzioni alla Russia. Inutili a fermare la guerra, perfette per distrug… - StratidiCorazza : RT @MonterossoMara: « Tutto cambia quando smetti di domandarti se sei abbastanza per gli altri, e cominci a chiederti se sono loro ad esser… - Gianl1974 : 3/5 antidemocratico, bugiardo e ipocrita in tutto e per tutto ??La gente ai 'referendum' ha fatto una scelta chiara,… -