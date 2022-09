Per investire ETF o fondi d’investimento? Ecco il vincitore definitivo. (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 30 settembre 2022. Quando è il momento di investire, ETF può essere la sigla di riferimento positiva per chi cerca strumenti efficienti, facili da negoziare e con costi contenuti. L’acronimo ETF significa Exchange Traded Fund, cioè fondi negoziati in borsa. Quindi è evidente gli ETF cosa sono: quote di fondi d’investimento scambiate in Borsa come le azioni. Tuttavia, sembra che le banche e i loro consulenti siano piuttosto restii a consigliarli ai clienti. Come mai? Per capirlo, vediamo cosa sono gli ETF esattamente e quali sono i relativi vantaggi e svantaggi, soprattutto mettendoli a confronto con i “rivali” fondi d’investimento e questo argomento SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha dedicato uno speciale ... Leggi su sbircialanotizia (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) – Milano, 30 settembre 2022. Quando è il momento di, ETF può essere la sigla di riferimento positiva per chi cerca strumenti efficienti, facili da negoziare e con costi contenuti. L’acronimo ETF significa Exchange Traded Fund, cioènegoziati in borsa. Quindi è evidente gli ETF cosa sono: quote discambiate in Borsa come le azioni. Tuttavia, sembra che le banche e i loro consulenti siano piuttosto restii a consigliarli ai clienti. Come mai? Per capirlo, vediamo cosa sono gli ETF esattamente e quali sono i relativi vantaggi e svantaggi, soprattutto mettendoli a confronto con i “rivali”e questo argomento SoldiExpert SCF, società di consulenza finanziaria indipendente, ha dedicato uno speciale ...

