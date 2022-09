(Di venerdì 30 settembre 2022) Sconti matti daMarket con ilper questa imminente settimana che garantisce dei prezzi davvero molto competitivi su tutti i settori della nota catena. Tutti i settori sono letteralmente travolti da prezzi incredibili e al ribasso, l’ideale per fare scorta per la propria casa durante i giorni che verranno.Market: tutta la spesa con unIn realtà, lesono già partite da ieri, e molte sono le persone che stanno letteralmente prendendo d’assalto le corsie dei supermercati. Ma niente paura, sebbene l’offerta sia soggetta a limitazioni temporali, c’è ancora molto tempo per poter usufruire delle agevolazioni: ilha una validità che va dal 29 settembre al 9. Ma chi èmarket? ...

CorriereCitta : Penny, promozioni fino al 9 ottobre: sfoglia il nuovo volantino -

Il Corriere della Città

E in più ci sono gli inganni da riconoscere, le cosiddetteacchiappa - clienti che ... Un aumento del 3% è stato riscontrato daMarket mentre ben sei supermercati hanno registrato un ...Come alternativa a queste due, puoi avere un ottimo risparmio con Lidl, MD oMarket . Molto ... come PromoQui o Dove Conviene, che raccolgono i volantini digitali e ledei punti ... Volantino Penny, ‘Buon Anniversario’: promozioni dal 15 al 25 settembre Penny Market: tutta la spesa con un penny In realtà, le promozioni sono già partite da ieri, e molte sono le persone che stanno letteralmente prendendo d’assalto le corsie dei supermercati. Ma niente ...