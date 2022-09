**Pd: la 'costituente' di Letta, ok da Orlando, Base riformista chiede tempi certi'** (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Una lunga lettera agli iscritti. Quasi un 'antipasto' della relazione in Direzione, fissata per giovedì 6 ottobre. Enrico Letta delinea una proposta per un congresso 'costituente'. Tutto in discussione: dal nome al simbolo, alle alleanze. E un percorso aperto a tutti, almeno nella fase iniziale modello Agorà democratiche: basterà iscriversi al percorso congressuale per partecipare. Vale ad esempio per Elly Schlein che non è iscritta o i bersaniani di Articolo Uno. Questo sarebbe il primo step: 'La chiamata'. Poi ci sarà la fase della discussione dei 'Nodi'. Solo dopo, in Base a quanto emerso nella discussione, la presentazione delle candidature. Quindi una scrematura dei candidati per arrivare a primarie a due. Anche queste, come sempre, aperte a tutti. "Abbiamo perso, ma siamo vivi", scandisce ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Roma, 30 set. (Adnkronos) - Una lunga lettera agli iscritti. Quasi un 'antipasto' della relazione in Direzione, fissata per giovedì 6 ottobre. Enricodelinea una proposta per un congresso ''. Tutto in discussione: dal nome al simbolo, alle alleanze. E un percorso aperto a tutti, almeno nella fase iniziale modello Agorà democratiche: basterà iscriversi al percorso congressuale per partecipare. Vale ad esempio per Elly Schlein che non è iscritta o i bersaniani di Articolo Uno. Questo sarebbe il primo step: 'La chiamata'. Poi ci sarà la fase della discussione dei 'Nodi'. Solo dopo, ina quanto emerso nella discussione, la presentazione delle candidature. Quindi una scrematura dei candidati per arrivare a primarie a due. Anche queste, come sempre, aperte a tutti. "Abbiamo perso, ma siamo vivi", scandisce ...

