PARTNERSHIP AC MILAN E MONKEYLEAGUE

MILANo, 23 settembre 2022 – AC MILAN è lieto di annunciare una nuova PARTNERSHIP con MONKEYLEAGUE, un gioco di calcio digitale destinato al web3 e realizzato sulla blockchain Solana, che diventa il nuovo NFT Gaming Partner dei rossoneri. MONKEYLEAGUE è un gioco di calcio basato sulla strategia, nel quale gli utenti creano e gestiscono il loro dream team di almeno sei MonkeyPlayer NFT (attaccante, centrocampista, difensore e portiere), competono contro giocatori reali e scalano la classifica in base ai risultati ottenuti. L'economia del gioco ruota attorno a una valuta interna, i MonkeyBucks ($MBS), e asset interni con un valore intrinseco all'interno e all'esterno del gioco. Questa nuova PARTNERSHIP strategica tra MONKEYLEAGUE e AC MILAN prevede la ...

