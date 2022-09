Papa Francesco: “Lo sport non deve essere la macchina del business, ma un bene educativo” (Di venerdì 30 settembre 2022) Papa Francesco ha ricevuto in udienza i partecipanti summit internazionale di presentazione della Dichiarazione sullo sport, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, insieme al Dicastero per la Cultura e l’Educazione, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II per lo sport in Italia. Il Papa arrivato in Aula, ha dichiarato: “Lo sport va pensato e promosso nella logica della generatività, se ben impostato, contribuisce a generare personalità mature e riuscite, e costituisce una dimensione dell’educazione e della socialità. Al di fuori di questa logica, si corre il rischio di cadere nella ”macchina” del business, del profitto, di una spettacolarità consumistica, che produce ‘personaggi’ la cui immagine può ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022)ha ricevuto in udienza i partecipanti summit internazionale di presentazione della Dichiarazione sullo, organizzato dal Dicastero per i Laici, la Famiglia e la Vita, insieme al Dicastero per la Cultura e l’Educazione, in collaborazione con la Fondazione Giovanni Paolo II per loin Italia. Ilarrivato in Aula, ha dichiarato: “Lova pensato e promosso nella logica della generatività, se ben impostato, contribuisce a generare personalità mature e riuscite, e costituisce una dimensione dell’educazione e della socialità. Al di fuori di questa logica, si corre il rischio di cadere nella ”” del, del profitto, di una spettacolarità consumistica, che produce ‘personaggi’ la cui immagine può ...

