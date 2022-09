Pamela Prati stupisce tutti, a rischio la storia con Marco Bellavia (Di venerdì 30 settembre 2022) Pamela Prati sembra non aver gradito le parole di Marco Bellavia. La storia tra i due è già giunta al capolinea. Pamela Prati è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per dimostrare a tutti che ora è una donna diversa. Effettivamente la showgirl ha un atteggiamento molto più zen e se anni fa si nascondeva negli armadi e cercava in tutti i modi di sfuggire alle telecamere e ai coinquilini ora sembra essere pronta a viversi l'esperienza insieme ai suoi compagni. La nuova avventura ha riservato per Pamela una grandissima sorpresa. La donna sta ricevendo una corte sfegatata da Marco Bellavia che già nel lontano 2016 l'aveva contattata sui social dopo averla vista in tv. ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 30 settembre 2022)sembra non aver gradito le parole di. Latra i due è già giunta al capolinea.è entrata nella casa del Grande Fratello Vip per dimostrare ache ora è una donna diversa. Effettivamente la showgirl ha un atteggiamento molto più zen e se anni fa si nascondeva negli armadi e cercava ini modi di sfuggire alle telecamere e ai coinquilini ora sembra essere pronta a viversi l'esperienza insieme ai suoi compagni. La nuova avventura ha riservato peruna grandissima sorpresa. La donna sta ricevendo una corte sfegatata dache già nel lontano 2016 l'aveva contattata sui social dopo averla vista in tv. ...

