Palmira Vinci si è spenta a 67 anni Era malata da tempo

(Di venerdì 30 settembre 2022) Lutto per Anna Tatangelo. La cantante ha perso la mamma alla quale era molto affezionata. La notizia della scomparsa disi è diffusa nel pomeriggio del 29 settembre. E solo in tarda serata l’artista di Sora ha condiviso un post Instagram con pochissime parole dedicate alla madre. Anna Tatangelo, storia di una “ragazza di periferia” guarda le foto Leggi anche › Mamme e figlie divise dal look Anna Tatangelo, addio alla sua mamma Secondo le informazioni ...

RadioItalia : La mamma di Anna Tatangelo, Palmira Vinci, è morta a 67 anni dopo una lunga malattia. Siamo vicini ad Anna e a tu… - rtl1025 : ?? Stava male da tempo, è morta questa mattina Palmira Vinci, 67 anni, la madre di #AnnaTantagelo. Lo riporta l'ediz… - rotaruchristina : RT @rtl1025: ?? Stava male da tempo, è morta questa mattina Palmira Vinci, 67 anni, la madre di #AnnaTantagelo. Lo riporta l'edizione online… - MichelleFiati_ : RT @rtl1025: ?? Stava male da tempo, è morta questa mattina Palmira Vinci, 67 anni, la madre di #AnnaTantagelo. Lo riporta l'edizione online… - TerrinoniL : Anna Tatangelo in lutto: Palmira Vinci, la madre della cantante, è morta -

È morta la mamma di Anna Tatangelo nelle scorse ore, a 67 anni. Un dolore immenso per la cantante, come si può immaginare. La donna,, stava lottando contro un male da molto tempo. A riportare la notizia sono stati inizialmente le testate locali. Poco dopo, l'ex compagna di Gigi D'Alessio ha deciso di condividere un ...Anna Tatangelo in lutto . La cantante ha rotto il silenzio e ha condiviso un pensiero dopo l'annuncio della morte della mamma ,scomparsa oggi, 29 settembre, a 67 anni. La donna stava lottando da tempo contro una grave malattia e si è spenta oggi a Sora , in provincia di Frosinone . Anna Tatangelo ha voluto così ...L utto per Anna Tatangelo. La cantante ha perso la mamma alla quale era molto affezionata. La notizia della scomparsa di Palmira Vinci si è diffusa nel pomeriggio del 29 settembre. E solo in tarda ser ...É morta oggi, 29 settembre 2022, la madre di Anna Tatangelo: la donna, 67 anni, era malata da tempo. La mamma di Anna Tatangelo è morta oggi 29 settembre: Palmira Vinci, 67 anni, questo il nome della ...