Pallone d’oro | spoilerata la classifica finale | ma è un fake

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 30 settembre 2022) Sul web circola ladeldel 2022: ma è une gli errori smascherano tutto Sui social gira unache sarebbe quella del2022. Benzema sarebbe il trionfatore, con Manè e Salah sul podio. Ma è un, visto che alcuni errori sono evidenti. In particolare due sono lampanti. E’ evidente da subito un errore proprio sotto la. Perché è scritto erroneamente France Football, perché manca una o, in questa immagine circolante è scritto ‘France Fotball’. Mai ci sarebbe stato un errore così palese se fosse stata vera. Poi c’è un altro enorme errore ed è quello relativo ai punti assegnati ai singoli giocatori. In questa immagine si vede Benzema trionfare con 27 punti, seguono Mané ...