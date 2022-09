Pakistan, “oltre 800.000 rifugiati hanno perso la casa per le inondazioni. E la comunità internazionale ha dato solo il 37% degli aiuti” (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono oltre 800.000 i rifugiati rimasti ancora una volta senza una casa per colpa delle inondazioni. Lo denuncia Save the Children. Le province colpite maggiormente dalle ultime alluvioni, che hanno causato la morte di quasi 1600 persone, sono quelle dove vivono la maggior parte dei rifugiati del paese. Balochistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa ospitano infatti oltre l’80% dei 1,3 milioni degli afghani rifugiati. Molti sono scappati dalla propria terra dopo che i talebani hanno ripreso il potere nell’agosto 2021. Quasi la metà, sottolinea Save the Children, sono bambini. “Disastri come questo diventano ancora più letali quando colpiscono i più poveri e vulnerabili”, argomenta Khuram Gondal, direttore ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Sono800.000 irimasti ancora una volta senza unaper colpa delle. Lo denuncia Save the Children. Le province colpite maggiormente dalle ultime alluvioni, checausato la morte di quasi 1600ne, sono quelle dove vivono la maggior parte deidel paese. Balochistan, Sindh e Khyber Pakhtunkhwa ospitano infattil’80% dei 1,3 milioniafghani. Molti sono scappati dalla propria terra dopo che i talebaniripreso il potere nell’agosto 2021. Quasi la metà, sottolinea Save the Children, sono bambini. “Disastri come questo diventano ancora più letali quando colpiscono i più poveri e vulnerabili”, argomenta Khuram Gondal, direttore ...

