Pagamenti digitali: facciamo il punto sul successo di Jatapay (Di venerdì 30 settembre 2022) (Adnkronos) - Roma, settembre 2022 – I Pagamenti digitali continuano a crescere in tutto il mondo. Soltanto in Italia, secondo l'Osservatorio Innovative Payments della School of Management del Politecnico di Milano, nel 2021 sono arrivati a 327 miliardi di euro con un aumento del 22% rispetto al 2020. Eppure, sia per gli esercenti sia per chi gestisce portali e-commerce, spesso il problema principale è legato alla complessità e standardizzazione dei sistemi di pagamento. In questi casi, chi vende non ha il controllo sulle varie soluzioni di pagamento, trovandosi costretto ad offrire numerose opzioni di pagamento ai clienti, ognuna delle quali con specifiche regole e limitazioni. La startup Jatapay offre un'alternativa in grado di superare queste restrizioni, per consentire ai venditori di mettere a disposizione dei clienti il metodo di ...

