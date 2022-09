Pagamenti digitali: evoluzione del mercato, ma permangono criticità. Lo stato del BNPL (Di venerdì 30 settembre 2022) I dati emersi dalla XX edizione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments confermano un’ulteriore evoluzione del mercato, caratterizzata da un uso di strumenti alternativi al contante e un maggiore utilizzo di strumenti innovativi. Si registra un incremento del +24% dei Pagamenti cashless, dato che sale al +29% se si considerano i Pagamenti effettuati, via Pos, con le carte di debito, che trainano positivamente la dismissione dell’uso dei contanti. Questi dati tengono conto sia del numero di operazioni che degli importi complessivi delle transazioni, ma, soprattutto, su di essi pesa l’incremento dell’incidenza delle transazioni online, nei primi 6 mesi del 2022. La crescita dell’uso di carte di debito e prepagate e dell’opzione rateale (BNPL) è significativa, soprattutto, per la realtà ... Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 settembre 2022) I dati emersi dalla XX edizione dell’Osservatorio Carte di Credito e Digital Payments confermano un’ulterioredel, caratterizzata da un uso di strumenti alternativi al contante e un maggiore utilizzo di strumenti innovativi. Si registra un incremento del +24% deicashless, dato che sale al +29% se si considerano ieffettuati, via Pos, con le carte di debito, che trainano positivamente la dismissione dell’uso dei contanti. Questi dati tengono conto sia del numero di operazioni che degli importi complessivi delle transazioni, ma, soprattutto, su di essi pesa l’incremento dell’incidenza delle transazioni online, nei primi 6 mesi del 2022. La crescita dell’uso di carte di debito e prepagate e dell’opzione rateale () è significativa, soprattutto, per la realtà ...

