Padre sposa la figlia e finisce in carcere, poi si pente della relazione: “La detenzione mi ha fatto capire chi voglio realmente essere” (Di venerdì 30 settembre 2022) Ha sposato sua figlia e dopo due anni di carcere si è pentito. È la storia di Travis Fieldgrove, statunitense di 42 anni che, qualche tempo dopo aver incontrato la ragazza 17enne, se ne è innamorato. Quando la madre ha rivelato alla giovane, Samantha Kersher (21 anni) chi fosse suo Padre tra i due è nata una forte attrazione – anche fisica – trasformatasi in un amore proibito. La coppia aveva iniziato a frequentarsi come Padre e figlia, salvo poi avere diversi rapporti sessuali (confermati dai report della polizia). Per questo motivo, Kersher sarebbe entrata in competizione con le sorellastre. Gli eventi risalgono al 2018 quando, a seguito del matrimonio, la figlia fu condannata a 20 giorni di carcere e il Padre a due ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Hato suae dopo due anni disi è pentito. È la storia di Travis Fieldgrove, statunitense di 42 anni che, qualche tempo dopo aver incontrato la ragazza 17enne, se ne è innamorato. Quando la madre ha rivelato alla giovane, Samantha Kersher (21 anni) chi fosse suotra i due è nata una forte attrazione – anche fisica – trasformatasi in un amore proibito. La coppia aveva iniziato a frequentarsi come, salvo poi avere diversi rapporti sessuali (confermati dai reportpolizia). Per questo motivo, Kersher sarebbe entrata in competizione con le sorellastre. Gli eventi risalgono al 2018 quando, a seguito del matrimonio, lafu condannata a 20 giorni die ila due ...

