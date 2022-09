Ostia | terribile incidente | auto ‘schizza’ sul marciapiede dopo l’urto e si schianta sulla vetrina di una banca

(Di venerdì 30 settembre 2022) Momenti di paura questa sera a, dove si è sfiorata la tragedia. Un’fuori controllo è salita a velocità sule si èta contro unadi un istitutorio, in via Costanzo Casana. Pochi istanti prima, la vettura si era scontrata con un’altraall’incrocio tra via Casana e via Bosio. Perso il controllo, è letteralmente “schizzata” in avanti, su via Casana, all’altezza delle strisce pedonali. Fortunatamente in quel momento non c’era nessuno che stava attraversando la strada né che passava sul, altrimenti si rischiava un investimento mortale. La vettura, infatti, ha poi finito la sua corsandosi contro ladella. Leggi ...

