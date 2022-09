Oscar 2023, la Russia non candida film. E il presidente della commissione si dimette (Di venerdì 30 settembre 2022) La Russia ha rinunciato a partecipare agli Oscar “alla luce dei rapporti sempre più difficili tra l’Occidente e Mosca a causa della guerra in Ucraina”. È stata l’American Academy of Motion Picture Arts and Sciences a comunicare che la Russian film Academy in una nota ha comunicato la decisione di “non nominare un film russo per la corsa agli Oscar del 2023”. Decisione, questa, annunciata dal capo della commissione per la selezione delle candidature, Pavel Chukhray, che si è dimesso sostenendo che era stata presa “alle sue spalle”. La dirigenza dell’Accademia ha deciso unilateralmente di non nominare un film russo per la corsa all’Oscar”, ha scritto Chukhray in una ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) Laha rinunciato a partecipare agli“alla luce dei rapporti sempre più difficili tra l’Occidente e Mosca a causaguerra in Ucraina”. È stata l’American Academy of Motion Picture Arts and Sciences a comunicare che laAcademy in una nota ha comunicato la decisione di “non nominare unrusso per la corsa aglidel”. Decisione, questa, annunciata dal capoper la selezione delleture, Pavel Chukhray, che si è dimesso sostenendo che era stata presa “alle sue spalle”. La dirigenza dell’Accademia ha deciso unilateralmente di non nominare unrusso per la corsa all’”, ha scritto Chukhray in una ...

ilenia_castano : RT @HSHQIta: Con il suo ruolo in #MyPoliceman, Harry sarà considerato per la nomination nella categoria miglior attore non protagonista agl… - thegayest28 : RT @HSHQIta: Con il suo ruolo in #MyPoliceman, Harry sarà considerato per la nomination nella categoria miglior attore non protagonista agl… - Mydreamarethey_ : RT @HSHQIta: Con il suo ruolo in #MyPoliceman, Harry sarà considerato per la nomination nella categoria miglior attore non protagonista agl… - fraasciarrotta : RT @HSHQIta: Con il suo ruolo in #MyPoliceman, Harry sarà considerato per la nomination nella categoria miglior attore non protagonista agl… - _fir3proof_ : RT @HSHQIta: Con il suo ruolo in #MyPoliceman, Harry sarà considerato per la nomination nella categoria miglior attore non protagonista agl… -