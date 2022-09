Oroscopo Paolo Fox Sabato 1 Ottobre 2022: Vergine forte (Di venerdì 30 settembre 2022) L’Oroscopo di Paolo Fox per oggi, Ottobre 1 2022 Ariete Oggi Luna favorevole, qualsiasi cosa di poco piacevole accaduta negli ultimi 10 giorni si risolverà o ci saranno energie per affrontare anche le situazioni più complicate con coraggio. Mai come in questo periodo vi sentite pronti a combattere per ottenere quello che desiderate. Toro Questo segno non ama i cambiamenti repentini, siete stati costretti tuttavia ad affrontare diverse trasformazioni nel corso degli ultimi mesi, persino a rivedere il modo di vivere le amicizie e l’amore. Tutte le modifiche avvenute di recente in bene o in male hanno portato una nuova visione della vita. Si va avanti con coraggio. Gemelli Questa è una giornata confusa ma non bisogna scoraggiarsi perché ci sono eventi o innovazioni importanti in vista di ... Leggi su zon (Di venerdì 30 settembre 2022) L’diFox per oggi,Ariete Oggi Luna favorevole, qualsiasi cosa di poco piacevole accaduta negli ultimi 10 giorni si risolverà o ci saranno energie per affrontare anche le situazioni più complicate con coraggio. Mai come in questo periodo vi sentite pronti a combattere per ottenere quello che desiderate. Toro Questo segno non ama i cambiamenti repentini, siete stati costretti tuttavia ad affrontare diverse trasformazioni nel corso degli ultimi mesi, persino a rivedere il modo di vivere le amicizie e l’amore. Tutte le modifiche avvenute di recente in bene o in male hanno portato una nuova visione della vita. Si va avanti con coraggio. Gemelli Questa è una giornata confusa ma non bisogna scoraggiarsi perché ci sono eventi o innovazioni importanti in vista di ...

