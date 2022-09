Oroscopo Paolo Fox 1 ottobre 2022 | le previsioni segno per segno di sabato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di venerdì 30 settembre 2022)Fox. Primo giorno di, il mese dell’autunno è arrivato. E, di conseguenza, i progetti iniziati a settembre si assestano definitivamente a. Ma non siete curiosi di sapere come andrà questa giornata? Ci saranno segni più fortunati di altri in amore? E, chi ha iniziato nuove esperienze le porterà avanti in bellezza? Non ci resta che scoprire tutto, dall’amore al lavoro, con l’diFox e con le anticipazioni rilasciate a DiPiù, di cui riportiamo un estratto. Leggi anche: Anticipazioni, segni fortunati (e sfortunati) per lavoro e denaro: classifica e...