Oroscopo del mese di ottobre di Paolo Fox: grandi cambiamenti per alcuni segni, che potrebbero cambiare vita (Di venerdì 30 settembre 2022) L'Oroscopo di Paolo Fox del mese di ottobre prevede grandi cambiamenti per alcuni segni: per qualcuno sarà addirittura il mese della rinascita, anche se non mancano movimenti astrali che creeranno guai ad altre persone. Ariete Con Giove nel segno le difficoltà sentimentali non mancheranno, sarà un mese di sfida sotto ogni punto di vista. Abbiate più fiducia nelle vostre capacità, sul lavoro siete i primi. Toro Nelle relazioni sentimentali abbiate cautela, senza sbilanciarvi troppo approfondite le ultime conoscenze. Potrebbe essere necessario stringere un po' la cinghia questo mese a causa di un piccolo imprevisto finanziario. Gemelli Siete carichi di energie e buoni propositi, per voi ...

