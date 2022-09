Oroscopo del giorno 30 settembre 2022 di Paolo Fox | tutti i segni fortunati di questo venerdì

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 30 settembre 2022) Come andrà la giornata di30? Ce lo diceFox con le sue previsioni. ArieteOggi sarete piuttosto impulsivi, sia nelle decisioni da prendere a lavoro che in quelle del tempo libero. In ogni caso tenete d’occhio le finanze e non siate troppo spendaccioni. ToroLa Luna in Bilancia è molto positiva soprattutto per quanto riguarda i soldi, gli affari e le attività. Inoltre, Venere vi aiuterà a gestire al meglio proprio gli affari e gli accordi. GemelliNella giornata di oggi, i nati sottosegno risulteranno essere piuttosto scontrosi. Meglio starvi alla larga. CancroOggi vi sentite seducenti e sprizzate passionalità dai pori. La vostra dolce metà saprà sicuramente apprezzare. In ambito professionale darete sfogo alla vostra genialità. LeoneAnche se voi avete ...