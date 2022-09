Ordine: "Lotta Scudetto? Il calendario è decisivo per capire se ...'' (Di venerdì 30 settembre 2022) Ordine: ''Fino a questo momento, poiché parliamo delle prime sette giornate di campionato, bisogna tenere conto del calendario, è quello ad essere decisivo per capire se il punteggio ottenuto finora ha un certo valore oppure no'' A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Franco Ordine, giornalista. Queste le sue parole: "Il Napoli non è da Scudetto? Ho letto, come al solito, una manipolazione dei miei giudizi. -afferma Ordine - Il mio ragionamento è questo: secondo me, fino a questo momento, poiché parliamo delle prime sette giornate di campionato, bisogna tenere conto del calendario, è quello ad essere decisivo per capire se il punteggio ottenuto finora ha un ... Leggi su terzotemponapoli (Di venerdì 30 settembre 2022): ''Fino a questo momento, poiché parliamo delle prime sette giornate di campionato, bisogna tenere conto del, è quello ad essereperse il punteggio ottenuto finora ha un certo valore oppure no'' A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Franco, giornalista. Queste le sue parole: "Il Napoli non è da? Ho letto, come al solito, una manipolazione dei miei giudizi. -afferma- Il mio ragionamento è questo: secondo me, fino a questo momento, poiché parliamo delle prime sette giornate di campionato, bisogna tenere conto del, è quello ad essereperse il punteggio ottenuto finora ha un ...

