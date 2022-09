Opel Zafira - e Life e la vocazione per il trasporto dei cani

ANSA_Motori : Opel Zafira-e Life, salotto elettrico anche con 'Fido' #ANSAmotori - accessoricarro1 : Specchio retrovisore esterno Opel Zafira 05- (Cod. 1891424) - solomotori : Opel Zafira-e Life, salotto elettrico anche con 'Fido' - Italpress : Opel Zafira-e Life, la migliore amica del cane - ledicoladelsud : Opel Zafira-e Life, la migliore amica del cane -

Ma qual è la vettura migliore per una gita in collina (o in spiaggia) con i bambini e i cani La risposta è- e Life , il "salotto elettrico su ruote" ideale per chi ha bisogno di ...Il prezzo Camper elettricoe - Life è la base ideale DRIVING DYNAMICS Nuove Astra 5 porte e Astra Sports Tourer GSe ricevono una configurazione del telaio su misura: altezza da terra ...Il camper compatto, capace di accogliere a bordo quattro persone, è equipaggiato con una batteria agli ioni di litio da 75 kWh (collocata sotto il pianale per non sottrarre spazio) in grado di offrire ...Spaziosa, pulita e sicura: tappetini per bagagliaio, coperta protettiva per il sedile posteriore e diversi tipi di roof box, così il marchio risponde alle esigenze di Fido ...