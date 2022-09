Only The Strong Survive di Bruce Springsteen, un nuovo album di cover: testo e traduzione di Do I Love You (Di venerdì 30 settembre 2022) <Strong>OnlyStrong> The Strong Survive di Bruce Springsteen è il nuovo album del Boss. L’annuncio è arrivato dopo intere settimane di hype in cui sono scoppiati alcuni rumor sulla possibile novità discografica. Nelle ultime ore il Boss ha rotto il silenzio: <Strong>OnlyStrong> The Strong Survive sarà una raccolta di cover di cui oggi Springsteen ci offre un assaggio con Do I Love You (Indeed I Do), tributo a Frank Wilson che incise il brano nel 1965 per la Soul, etichetta sussidiaria della Motown. <Strong>OnlyStrong> The Strong Survive di ... Leggi su optimagazine (Di venerdì 30 settembre 2022) <>Only> Thediè ildel Boss. L’annuncio è arrivato dopo intere settimane di hype in cui sono scoppiati alcuni rumor sulla possibile novità discografica. Nelle ultime ore il Boss ha rotto il silenzio: <>Only> Thesarà una raccolta didi cui oggici offre un assaggio con Do IYou (Indeed I Do), tributo a Frank Wilson che incise il brano nel 1965 per la Soul, etichetta sussidiaria della Motown. <>Only> Thedi ...

