Omicidio Saman | il piano del clan per uccidere anche il fidanzato C’è un «patto del silenzio» giurato sul Corano

(Di venerdì 30 settembre 2022) «Un giuramento religioso sul» tra i parenti diAbbas che proibisce di fare i nomi di chi ha ucciso e come la ragazza pachistana, scomparsa il 30 aprile 2021 dalla sua abitazione di Novellara, nel Reggiano. È quanto emerge dagli atti, depositati dalla procura reggiana, in vista del processo del 23 gennaio 2023 a carico dei cinque familiari: i genitori, Shabbar Abbas e Nazia Shaheen – latitanti in Pakistan – lo zio Danish Hasnain, considerato l’esecutore materiale del delitto e i cugini Ikram Ijaz e Nomanhulaq Nomanhulaq, arrestati insieme a Danish. Sarebbe stato proprio uno dei cugini, Ikram ljaz – arrestato dopo un tentativo di fuga all’estero – a confidare l’diAbbas ad altri detenuti nel carcere di Reggio Emilia. Secondo il Resto del Carlino e la Gazzetta di Reggio, il cugino di ...

LaVeritaWeb : Dagli atti dell’inchiesta emerge la confidenza di uno dei cugini fatta a un compagno di carcere: all’omicidio della… - Open_gol : Ikram ljaz, il cugino di Saman Abbas avrebbe confessato a un compagno di cella di aver partecipato al delitto della… - infoitinterno : L’omicidio di Saman: 'Ora nessuno parli'. Così la famiglia killer giurò sul Corano - ilgiornale : L'avvocato dei genitori di Saman a - cristinarogledi : RT @chilhavistorai3: “Hanno detto uccidiamola, li ho sentiti”: Gli ultimi messaggi vocali di Saman. Genitori ancora ricercati. Dopo la fuga… -

QUOTIDIANO NAZIONALE

Sarebbe stato proprio uno dei cugini, Ikram ljaz - arrestato dopo un tentativo di fuga all'estero - a confidare l'diAbbas ad altri detenuti nel carcere di Reggio Emilia. Secondo il ...... l'8 giugno 2021, avrebbe confessato l'parlando al telefono con un parente. La conversazione è agli atti del processo. Hasnain Danish, lo zio della diciottenne pachistanaAbbas, è ... Gli islamici in Italia "Non si uccide per Allah" La notte dell’omicidio di Saman Abbas i famigliari che l’avevano uccisa giurarono sul Corano di non parlare mai più del delitto ...I parenti di Saman Abbas, sospettati di aver ucciso la ragazza, avrebbero stretto tra loro un patto del silenzio "con giuramento religioso sul Corano" ...