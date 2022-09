ciroizzo3 : @EusapiaR E certo... La cara Ungheria.... Siamo spaccati dell'interno... Purtroppo molte correnti politiche di alc… - apavo75 : RT @MarcoFattorini: Rapido manuale di conversazione sulla crisi del Partito Democratico: ??«Bisogna andare oltre il Pd» ??«Bisogna rifondare… - ragusaibla : RT @MarcoFattorini: Rapido manuale di conversazione sulla crisi del Partito Democratico: ??«Bisogna andare oltre il Pd» ??«Bisogna rifondare… - MarcoFattorini : Rapido manuale di conversazione sulla crisi del Partito Democratico: ??«Bisogna andare oltre il Pd» ??«Bisogna rifon… - CCKKI : A proposito di #NordStream1 #NordStream2 Ciò corrisponde a un consumo medio in #Germania di circa 2 giorni. Sulla… -

Il Foglio

'L'evoluzione del sistema depressionario e quindi la rotazione dellenon sarà molto veloce, quindi assisteremo ancora alla formazione di 'treni' di cumulonembi con rovesci di pioggia anche ...Inoltre, differentemente dagli altri anni,al finanziamento a tasso agevolato del 75%, gli ...e saranno finanziati sia investimenti (minimo 60% del progetto imprenditoriale) che le spese... Oltre le correnti. Parla Mirenda, l’unico indipendente eletto al Csm Intervista ad Andrea Mirenda, l'unico togato (su 20) eletto al Consiglio superiore della magistratura senza il sostegno delle correnti: "A essere antisistema non sono io, ma loro. Lavorerò per basare ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “miglioramento dell'esperienza”, “misurazione” e “targeting e pubblicità” c ...