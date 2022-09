CatelliCatell5 : Olanda revoca la licenza per export a gasdotto TurkStream - Europa - ANSA - News24_it : Olanda revoca la licenza per export a gasdotto TurkStream -

Agenzia ANSA

South Stream Transport B. V., l'operatore russo del gasdotto offshore TurkStream, ha annunciato che i Paesi Bassi hanno revocato lo scorso 18 settembre la licenza per le esportazioni a seguito delle ...... Germania, Spagna, Francia,, Portogallo, Ungheria, Belgio e molti altri Paesi europei. Più di 30 paesi, africani ed arabi, hanno aperto sedi consolari nel territorio come segno di ... Olanda revoca la licenza per export a gasdotto TurkStream - Ultima Ora South Stream Transport B.V., l'operatore russo del gasdotto offshore TurkStream, ha annunciato che i Paesi Bassi hanno revocato lo scorso 18 settembre la licenza per le esportazioni a seguito delle sa ...Nairobi – La Repubblica del Kenya ha deciso di revocare il riconoscimento dell'autoproclamata Repubblica Saharawi e del polisario e di avviare i passaggi per ...