Oggi 30 settembre torna la notte europea dei ricercatori. Tante attività per le scuole per avvicinare gli studenti alle discipline STEAM (Di venerdì 30 settembre 2022) Oggi 30 settembre 2022 torna anche in Italia la notte europea dei ricercatori e delle Ricercatrici, l’iniziativa che promuove la diffusione di cultura scientifica. Laboratori aperti, esperimenti dal vivo, spettacoli, conferenze, dibattiti e approfondimenti. Durante l’intera giornata migliaia di scienziati e scienziate, in modo divertente e stimolante, incontreranno il pubblico di ogni età, grandi e piccini, nelle strade, nelle piazze, nei laboratori, nelle università per raggiungere quanti più possibili cittadini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 30 settembre 2022)302022anche in Italia ladeie delle Ricercatrici, l’iniziativa che promuove la diffusione di cultura scientifica. Laboratori aperti, esperimenti dal vivo, spettacoli, conferenze, dibattiti e approfondimenti. Durante l’intera giornata migliaia di scienziati e scienziate, in modo divertente e stimolante, incontreranno il pubblico di ogni età, grandi e piccini, nelle strade, nelle piazze, nei laboratori, nelle università per raggiungere quanti più possibili cittadini. L'articolo .

