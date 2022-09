Nzola | «Prima di venire qui pensavo che l’Italia fosse razzista | ora preferisco quasi Milano a Parigi»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 30 settembre 2022) La Gazzetta dello Sport intervista Mbala, attaccante angolano dello Spezia che la scorsa stagione ha avuto un momento nero, dopo l’ottimo rendimento del 2020-21. Spiega cosa gli è capitato l’anno scorso. «Non ero più io. Per lavolta nella mia vita non riuscivo a reagire. Sembrava che ogni cosa andasse male. Mi chiedevo perché tutti ce l’avessero con me e non vedevo l’ora che finisse la stagione». Ammette di avere avuto anche lui qualche colpa e di essersi lasciato troppo andare al momento negativo. «Di sicuro un po’. Non voglio nascondere le mie responsabilità. Però non era tutto così nero, non era tutto così sbagliato. Purtroppo, quando la situazione è precipitata, mi sono lasciato andare. Mi è capitato spesso di pensare: “Perché ce l’hanno tutti con Mbala?”». Non trovava il modo per reagire. «Non trovavo una chiave per reagire. Il morale ...