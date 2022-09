Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Nzola: “Davano sempre la colpa a me: ero a terra, ma sono rinato” #Spezia - sportli26181512 : Nzola: 'Davano sempre la colpa a me. Ora punto al titolo di capocannoniere': Nzola: 'Davano sempre la colpa a me. O… - Gazzetta_it : Nzola: “Davano sempre la colpa a me: ero a terra, ma sono rinato” #Spezia -

La Gazzetta dello Sport

Mbala, cos'era successo 'Non ero più io. Per la prima volta nella mia vita non riuscivo a reagire. Sembrava che ogni cosa andasse male. Mi chiedevo perché tutti ce l'avessero con me e non vedevo l'...... capace di dare un'identita' a una rosa che in tantiper spacciata dopo Italiano. Spezia ... Gli avversari non hanno regalato nulla, a parte la scena dell'orecchino di...non oso immaginare i ... Nzola: 'Davano sempre la colpa a me: ero a terra, ma sono rinato' Mbala, cos’era successo “Non ero più io. Per la prima volta nella mia vita non riuscivo a reagire. Sembrava che ogni cosa andasse male. Mi chiedevo perché tutti ce l’avessero con me e non vedevo ...Domenica 2 ottobre andrà in scena Lazio-Spezia, per l'8^ giornata di Serie A. Ecco tutto ciò che devi sapere sul match della Dacia Arena di Udine. Lazio-SpeziaContentsLazio-SpeziaLazio-Spezia: orario ...