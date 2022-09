Nuovo colpo per il Napoli Primavera: arriva dal Barcellona, la conferma (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Napoli Primavera continua la sua campagna di rafforzamento e, dopo l’arrivo nei giorni scorsi di Noah Zula Mutanda Kasongo, la società partenopea chiude per un altro colpo dal respiro internazionale. Si tratta di Jorge Alastuey, centrocampista in arrivo a parametro zero dopo la sua esperienza nella cantera del Barcellona. L’anticipazione a firma della redazione di Spazio Napoli risale allo scorso 7 settembre, rivelando i contatti tra le parti per chiudere l’operazione. Un lavoro che ha visto il suo traguardo proprio in queste ore: secondo quanto confermato da Giovanili Napoli, infatti, il club azzurro ha chiuso per l’arrivo del classe 2003, che vanta un passato anche di rilievo nella Primavera del Barcellona. In ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 30 settembre 2022) Ilcontinua la sua campagna di rafforzamento e, dopo l’arrivo nei giorni scorsi di Noah Zula Mutanda Kasongo, la società partenopea chiude per un altrodal respiro internazionale. Si tratta di Jorge Alastuey, centrocampista in arrivo a parametro zero dopo la sua esperienza nella cantera del. L’anticipazione a firma della redazione di Spaziorisale allo scorso 7 settembre, rivelando i contatti tra le parti per chiudere l’operazione. Un lavoro che ha visto il suo traguardo proprio in queste ore: secondo quantoto da Giovanili, infatti, il club azzurro ha chiuso per l’arrivo del classe 2003, che vanta un passato anche di rilievo nelladel. In ...

