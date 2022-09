Affaritaliani : Nuovi arredi e street art: Parco Ravizza a Milano cambia volto - gazzettaparma : Tra i nuovi arredi della Reggia c'è anche il fortepiano Schantz - Gazzetta di Parma - Daniele_Pisci : RT @QualityEventsBg: A Villa Necchi Campiglio con il nostro arredo provenzale White ! Scopri i nostri nuovi arredi ?? - QualityEventsBg : A Villa Necchi Campiglio con il nostro arredo provenzale White ! Scopri i nostri nuovi arredi ??… - parmawelcomeoff : Oggi giovedì 29 settembre alle 17.00 nella Sala del Trono della Reggia di Colorno presentazione dei nuovi arredi co… -

Gazzetta di Parma

Una nuova opera d'arte nel cuore di Milano: si chiama "La Città della Moda", porta la firma dello street artist Luca Font e rientra nel più ampio intervento di riqualificazione urbana "Back2Bach". Il ...Completano la riqualificazione l'area pic nic rinnovata e uno spazio aggregativo con. La realizzazione del "Parco Agos Green&Smart" è stata resa possibile anche grazie alla ... Tra i nuovi arredi della Reggia c'è anche il fortepiano Schantz Per il “remake” del regolamento comunale sulle strutture temporanee di arredo esterno in centro e in periferia dovremo ancora attendere. L’ulteriore deroga è stata formalmente approvata dal Consiglio ...Milano, 30 set. (askanews) - Una nuova opera d'arte nel cuore di Milano: si chiama "La Città della Moda", porta la firma dello street artist Luca Font e rientra nel più ampio intervento di ...