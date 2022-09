(Di venerdì 30 settembre 2022) Almeno 23sono morte e 28 sono rimaste ferite in un attacco russo contro unche stava lasciando, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito il capo dell'...

Almeno 23 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un attacco russo contro un convoglio umanitario che stava lasciando Zaporizhzhia, nel sud dell'Ucraina. Lo ha riferito il capo dell'...Unaterribilea Kabul ai danni della minoranza sciita ha avuto luogo nel centro educativo Kaaj ad ovest di Kabul , nella zona di Dashte Barchi. Un kamikaze si sarebbe fatto esplodere ... Nuova strage a Zaporizhzhia: razzi su convoglio umanitario uccidono 23 persone Sarebbero stati cittadini ucraini che non volevano "diventare russi" le vittime del razzo lanciato su un convoglio umanitario a Zaporizhzhia ...30 Settembre 2022 - 09.44 Almeno 23 persone sono morte e 28 sono rimaste ferite in un attacco russo contro un convoglio umanitario che stava lasciando Zaporizhzhia, nel sud dell’Ucraina. Lo ha riferit ...