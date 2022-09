"Nostri per sempre". Putin dichiara guerra al mondo | Annessione, la diretta (Di venerdì 30 settembre 2022) "Quei territori sono Nostri, per sempre". Vladimir Putin apre così la cerimonia di Annessione dei territori ucraini alla Russia. A Mosca presenti i rappresentanti di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, oltre a tutta la nomenklatura del Cremlino.Ore 14.30: "Caduta dell'Urss una tragedia, ma la Russia è indistruttibile" "L'amore per la Russia è un sentimento indistruttibile. Ecco perché anche i giovani nati dopo la tragedia della caduta dell'Unione Sovietica hanno votato" per l'Annessione.Ore 14.29: "Difenderemo i territori con ogni mezzo" Kiev "rispetti la volontà popolare" uscita dai referendum per l'Annessione alla Russia di quattro regioni nell'Est e Sud del Paese. Lo ha dichiarato il presidente Vladimir Putin, ribadendo che Mosca difenderà il ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022) "Quei territori sono, per". Vladimirapre così la cerimonia didei territori ucraini alla Russia. A Mosca presenti i rappresentanti di Lugansk, Donetsk, Kherson e Zaporizhzhia, oltre a tutta la nomenklatura del Cremlino.Ore 14.30: "Caduta dell'Urss una tragedia, ma la Russia è indistruttibile" "L'amore per la Russia è un sentimento indistruttibile. Ecco perché anche i giovani nati dopo la tragedia della caduta dell'Unione Sovietica hanno votato" per l'.Ore 14.29: "Difenderemo i territori con ogni mezzo" Kiev "rispetti la volontà popolare" uscita dai referendum per l'alla Russia di quattro regioni nell'Est e Sud del Paese. Lo hato il presidente Vladimir, ribadendo che Mosca difenderà il ...

