Norris: «A Singapore sudiamo così tanto che qualcuno mette un assorbente da donna nel casco» (Di venerdì 30 settembre 2022) “Immagina un circuito cittadino come Monaco dove un piccolo errore può metterti al muro. Ora aggiungi velocità. Marina Bay potrebbe non essere il circuito cittadino più veloce del mondo. Ma è accidentato. E caldo – 30 gradi e più e oltre il 90% di umidità, il che significa che un acquazzone tropicale non è mai lontano dal trasformare la pista in una pista di pattinaggio”. Lando Norris domenica corre a Singapore, un posto così caldo e umido che per esempio Leclerc ha preparato la gara simulando la guida in una sauna. Il pilota della McLaren scrive nella sua rubrica sul Telegraph che significa guidare a 350 km orari in un posto così. E regala una bella immagine: “Singapore è lassù come la gara più dura del calendario. Non è così difficile per il tuo collo o per il tuo ... Leggi su ilnapolista (Di venerdì 30 settembre 2022) “Immagina un circuito cittadino come Monaco dove un piccolo errore puòrti al muro. Ora aggiungi velocità. Marina Bay potrebbe non essere il circuito cittadino più veloce del mondo. Ma è accidentato. E caldo – 30 gradi e più e oltre il 90% di umidità, il che significa che un acquazzone tropicale non è mai lontano dal trasformare la pista in una pista di pattinaggio”. Landodomenica corre a, un postocaldo e umido che per esempio Leclerc ha preparato la gara simulando la guida in una sauna. Il pilota della McLaren scrive nella sua rubrica sul Telegraph che significa guidare a 350 km orari in un posto. E regala una bella immagine: “è lassù come la gara più dura del calendario. Non èdifficile per il tuo collo o per il tuo ...

autosprint : Da Leclerc a Vettel, passando per il casco 'bubble tea' di Zhou e quello 'videogame' di Norris: ecco tutte le grafi… - Gianludale27 : La seconda sessione di libere a Singapore è iniziata. Ai box solo Verstappen, Norris, Perez, Leclerc (c'è ancora il… - F1ingenerale_ : #F1 Lando #Norris è pronto a tornare in pista per il #SingaporeGP a bordo della sua #McLaren #formula1 #ricciardo - Roby_Passarelli : Formula 1 e Halo: Lando Norris omaggia Master Chief col casco da sfoggiare al GP di Singapore - FormulaPassion : Per Lando Norris, Singapore è una pista unica nel panorama motoristico #F1 #SingaporeGP -