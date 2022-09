Nord Stream, l’esercito danese sorvola da vicino una delle perdite del gasdotto: il video (Di venerdì 30 settembre 2022) l’esercito danese ha diffuso le immagini di un sorvolo ravvicinato sopra una delle perdite del Nord Stream nel Mar Baltico, al largo di Bornholm. Il gasdotto perde un’enorme quantità di metano in quattro diversi punti e, secondo una nota congiunta di Danimarca e Svezia, rivolta al Consiglio di sicurezza dell’Onu, le falle sono state causate da due diverse detonazioni di tonnellate di esplosivo, che sono state registrate e corrispondono a 2,3 e 2,1 di magnitudo della scala Richter. Dopo la fuga di gas la quantità di metano su Svezia e Norvegia è a livelli record. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 settembre 2022)ha diffuso le immagini di un sorvolo ravvicinato sopra unadelnel Mar Baltico, al largo di Bornholm. Ilperde un’enorme quantità di metano in quattro diversi punti e, secondo una nota congiunta di Danimarca e Svezia, rivolta al Consiglio di sicurezza dell’Onu, le falle sono state causate da due diverse detonazioni di tonnellate di esplosivo, che sono state registrate e corrispondono a 2,3 e 2,1 di magnitudo della scala Richter. Dopo la fuga di gas la quantità di metano su Svezia e Norvegia è a livelli record. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

