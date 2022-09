Non sono una signora, ecco da chi sarà composta la super giuria del nuovo show di Alba Parietti (Di venerdì 30 settembre 2022) Tornerà in prima serata su Rai2 molto presto, il volto di Alba Parietti, storica conduttrice ormai da tempo lontana dal piccolo schermo. Era infatti il 2006 quando abbiamo visto per l’ultima volta la showgirl italiana al timone di un programma tv. E, a quanto pare, dopo 15 anni di stop è pronta a fare il suo grande ritorno. I vertici del palinsesto, hanno scelto infatti la madre di Francesco Oppini per Non sono una signora, in onda dal 7 novembre al 5 dicembre prossimo. Quello che possiamo dire sullo show, di cui sappiamo ancora molto poco, è che si tratta di una sorta di versione drag del Cantante Mascherato, show di Milly Carlucci in onda già da anni sulla stessa rete. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle, considerata anche la giuria scelta. ... Leggi su isaechia (Di venerdì 30 settembre 2022) Tornerà in prima serata su Rai2 molto presto, il volto di, storica conduttrice ormai da tempo lontana dal piccolo schermo. Era infatti il 2006 quando abbiamo visto per l’ultima volta lagirl italiana al timone di un programma tv. E, a quanto pare, dopo 15 anni di stop è pronta a fare il suo grande ritorno. I vertici del palinsesto, hanno scelto infatti la madre di Francesco Oppini per Nonuna, in onda dal 7 novembre al 5 dicembre prossimo. Quello che possiamo dire sullo, di cui sappiamo ancora molto poco, è che si tratta di una sorta di versione drag del Cantante Mascherato,di Milly Carlucci in onda già da anni sulla stessa rete. Insomma, ne vedremo sicuramente delle belle, considerata anche lascelta. ...

