Nkunku, visite con il Chelsea: si allontana Leao? (Di venerdì 30 settembre 2022) Il talento del Lipsia avrebbe effettuato un controllo medico con il Chelsea in segreto: apparecchiato il trasferimento. Sfuma Leao? Come riportato dalla Bild, poco prima della chiusura dell’ultima finestra di mercato Christopher Nkunku asso francese del Lipsia ha effettuato in gran segreto un controllo medico con il Chelsea, vicino a Francoforte. Il primo passo per un trasferimento a Londra la prossima estate, con i Blues che hanno inviato un’offerta di contratto a lungo termine a Nkunku per preparare l’accordo per il 2023. L’arrivo dell’ex Psg a Londra potrebbe dunque allontanare il Chelsea da Leao, grande obiettivo fino alle scorse ore. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Il talento del Lipsia avrebbe effettuato un controllo medico con ilin segreto: apparecchiato il trasferimento. Sfuma? Come riportato dalla Bild, poco prima della chiusura dell’ultima finestra di mercato Christopherasso francese del Lipsia ha effettuato in gran segreto un controllo medico con il, vicino a Francoforte. Il primo passo per un trasferimento a Londra la prossima estate, con i Blues che hanno inviato un’offerta di contratto a lungo termine aper preparare l’accordo per il 2023. L’arrivo dell’ex Psg a Londra potrebbe dunquere ilda, grande obiettivo fino alle scorse ore. L'articolo proviene da Calcio News 24.

GoalItalia : Il Chelsea piazza il colpo in ottica 2023 ? Nkunku ha effettuato le visite mediche ?? - NMercato24 : Chelsea, trattativa con il Lipsia per Nkunku: in attesa dell'accordo l'attaccante ha già svolto le visite mediche.… - DIRETTADCM : ??SITUAZIONE NKUNKU ?? Come anticipato dalla BILD, il classe ‘97 ha sostenuto le visite mediche con il Chelsea! ? L’a… - TMit_news : Bild: Chelsea, trattativa in stato avanzato per Nkunku. Visite mediche già effettuate - a_parenti_nrg25 : #Chelsea, trattativa con il #Lipsia: visite mediche già svolte per #Nkunku -