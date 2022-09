Nikola Vlasic, sorpresa Toro e rimpianto per una big di Serie A: la trattativa sfumata! (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Torino ha iniziato alla grande questo campionato, conquistando 10 punti nelle otto partite disputate fino ad ora e proponendo un gioco propositivo e coraggioso. L’allenatore granata Ivan Juric ha riscosso consensi e approvazione da tutta la società, consapevole dell’importanza del tecnico per il gruppo squadra, che nutre grande fiducia nei confronti del croato e lo segue ciecamente. Una delle tante note positive di questo avvio di stagione è il trequartista Nikola Vlasic, arrivato questa estate a Torino dal West Ham. Il giocatore è stato fortemente voluto dall’allenatore, che ora si gode le sue prestazioni sul rettangolo verde: finora il numero 16 granata ha siglato tre reti, ma ciò che stupisce maggiormente è la qualità delle sue giocate e la rapidità con cui è riuscito a inserirsi nei meccanismi di gioco della squadra. L’edizione odierna di ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Il Torino ha iniziato alla grande questo campionato, conquistando 10 punti nelle otto partite disputate fino ad ora e proponendo un gioco propositivo e coraggioso. L’allenatore granata Ivan Juric ha riscosso consensi e approvazione da tutta la società, consapevole dell’importanza del tecnico per il gruppo squadra, che nutre grande fiducia nei confronti del croato e lo segue ciecamente. Una delle tante note positive di questo avvio di stagione è il trequartista, arrivato questa estate a Torino dal West Ham. Il giocatore è stato fortemente voluto dall’allenatore, che ora si gode le sue prestazioni sul rettangolo verde: finora il numero 16 granata ha siglato tre reti, ma ciò che stupisce maggiormente è la qualità delle sue giocate e la rapidità con cui è riuscito a inserirsi nei meccanismi di gioco della squadra. L’edizione odierna di ...

