Neymar si schiera nelle elezioni politiche in Brasile: balletto in favore di Bolsonaro (Di venerdì 30 settembre 2022) Si avvicinano le elezioni anche in Brasile, dove il presidente uscente Bolsonaro sarà sfidato da Lula. Il primo nelle ultime ore ha però trovato il sostegno di una delle star più amate del Paese, ossia Neymar. Il calciatore del Psg si è reso protagonista di una breve clip su TikTok in cui invitava a votare proprio Jair Bolsonaro. La clip è stata pubblicata anche sui social del presidente che, a sua volta, ha ringraziato Neymar facendo pure una doppia previsione: “Sarò rieletto e il Brasile sarà campione ai Mondiali di calcio del 2022”. – Reeleição Hexa.– Valeu, @Neymarjr ! Brasil acima de tudo!Deus acima de todos! 2?2? pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M. Bolsonaro 2?2? (@jairBolsonaro) September ... Leggi su sportface (Di venerdì 30 settembre 2022) Si avvicinano leanche in, dove il presidente uscentesarà sfidato da Lula. Il primoultime ore ha però trovato il sostegno di una delle star più amate del Paese, ossia. Il calciatore del Psg si è reso protagonista di una breve clip su TikTok in cui invitava a votare proprio Jair. La clip è stata pubblicata anche sui social del presidente che, a sua volta, ha ringraziatofacendo pure una doppia previsione: “Sarò rieletto e ilsarà campione ai Mondiali di calcio del 2022”. – Reeleição Hexa.– Valeu, @jr ! Brasil acima de tudo!Deus acima de todos! 2?2? pic.twitter.com/RCdW6tEEN3 — Jair M.2?2? (@jair) September ...

