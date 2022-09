Nettuno | obbliga l’amica a prostituirsi | in manette maitresse cinese

(Di venerdì 30 settembre 2022)– I Carabinieri della Stazione dihanno arrestato una cittadina, 54enne, per favoreggiamento e sfruttamento della prostituzione. La donna sfruttava un’altra donna connazionale, pretendendo una percentuale su ogni prestazione eseguita all’interno di un appartamento nel centro di, a favore di clienti di ogni estrazione sociale. I servizi offerti erano anche pubblicizzati tramite siti internet dedicati. Dopo una breve attività di indagine, avuto contezza di quanto accadeva nell’appartamento grazie alle testimonianze di alcuni clienti, i carabinieri hanno fatto scattare il blitz. L’appartamento è stato sequestrato, con l’applicazione dei sigilli per evitare l’accesso a terzi. Contestualmente sono stati sequestrati denaro contante e diversi cellulari utilizzati per organizzare gli incontri. ...

Il cielo di questo 25 settembre loa confrontarsi con le asperità dell'elemento terra, ... Ritroviamo valori analoghi nella congiunzione di Sole e Luna in quadrato a, signore degli ...... quella vera, dovrebbe solo essere in grado di tutelare il dibattito sociale, mia non ... L'augurio del fashion designer diChe i ragazzi "dai 18 anni in su si rechino a votare il ...