NETFLIX OTTOBRE 2022 | TUTTO CHIEDE SALVEZZA | BARBARI 2 | BIG MOUTH 6 E LE ALTRE NOVITÀ

Leggi su bubinoblog

(Di venerdì 30 settembre 2022) Torna l’appuntamento mensile di BubinoBlog che presenta tutte lediè ricco di proposte tra titoli inediti e nuove stagioni. Tutti i dettagli e i trailer. Per conoscere lerelative a Disney Plus andate QUI. POST AGGIORNATO!il primo vero mese dell’autunno porta in dote diverseinteressanti in quel di. Partiamo come sempre dal reparto serie, che vedrà il ritorno di alcune serie particolarmente apprezzate come la seconda stagione die la terza di Derry Girls. Tantissime leassolute partendo dall’italiana molto attesa, e l’Europa sarà protagonista con produzioni che vanno ...