Nesta: «Milan? Può aprire un bel ciclo. Può ripetere il successo dello scorso anno» (Di venerdì 30 settembre 2022) Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dello Scudetto e del ciclo dei rossoneri Alessandro Nesta, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni del Corriere della Sera dello Scudetto e del ciclo dei rossoneri. Le sue dichiarazioni: Milan – «Il Milan può aprire un’era. L’anno scorso ha vinto a sorpresa ma con merito. E ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata, Io ero più scettico l’anno scorso. La squadra è cresciuta. E poi le altre sono in difficoltà. Immagino un testa a testa col Napoli. Sono le squadre con le idee più chiare: società, ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 30 settembre 2022) Alessandro, ex difensore del, ha parlato ai microfoni del Corriere della SeraScudetto e deldei rossoneri Alessandro, ex difensore del, ha parlato ai microfoni del Corriere della SeraScudetto e deldei rossoneri. Le sue dichiarazioni:– «Ilpuòun’era. L’ha vinto a sorpresa ma con merito. E ora può ripetersi. Giocatori, personalità, esperienza: la seconda stella è alla portata, Io ero più scettico l’. La squadra è cresciuta. E poi le altre sono in difficoltà. Immagino un testa a testa col Napoli. Sono le squadre con le idee più chiare: società, ...

