Nesta duro sull’ex Juve: “Non avrei fatto certe dichiarazioni” (Di venerdì 30 settembre 2022) Ormai parlare male della Juventus è diventato come sparare sulla Croce Rossa. Non bastavano gli addetti ai lavori, da qualche tempo è diventata una consuetudine anche per i giocatori. Il primo è stato De Ligt, ai quali hanno fatto eco Zakaria e Kulusevski. Sputare nel piatto dove si è mangiato, se pure poco, non è un comportamento educato, specialmente a questi livelli. Alessandro Nesta, ex Lazio e Milan, uno dei difensori più forti della storia del calcio italiano è dello stesso parere. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il difensore ha risposto a varie domande sulla Serie A di quest’anno. Nesta ha speso parole al miele per il suo Milan, ha parlato di prospetti come Bastoni e della disfatta azzurra alle qualificazioni mondiali. Sul momento Juve ha notato: “Confusione ... Leggi su rompipallone (Di venerdì 30 settembre 2022) Ormai parlare male dellantus è diventato come sparare sulla Croce Rossa. Non bastavano gli addetti ai lavori, da qualche tempo è diventata una consuetudine anche per i giocatori. Il primo è stato De Ligt, ai quali hannoeco Zakaria e Kulusevski. Sputare nel piatto dove si è mangiato, se pure poco, non è un comportamento educato, specialmente a questi livelli. Alessandro, ex Lazio e Milan, uno dei difensori più forti della storia del calcio italiano è dello stesso parere. Durante un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, il difensore ha risposto a varie domande sulla Serie A di quest’anno.ha speso parole al miele per il suo Milan, ha parlato di prospetti come Bastoni e della disfatta azzurra alle qualificazioni mondiali. Sul momentoha notato: “Confusione ...

