Nel suo primo impegno ufficiale condotto da sola dalla scomparsa della regina Elisabetta, Kate Middleton ha dimostrato di essere pronta per il trono (Di venerdì 30 settembre 2022) A prima vista, l’incontro tra Kate Middleton e alcuni membri della Royal Navy, avvenuto ieri in una sontuosa sala del castello di Windsor, potrebbe sembrare un impegno ufficiale come tanti. In realtà, dicono oggi i media britannici, si è trattato di molto di più. La neo principessa del Galles, arrivata senza il marito William, ha colto l’occasione per dare nuova prova della sua innata regalità. Kate Middleton fa dimenticare le sue origini commoner Le immagini scattate nel corso dell’evento la vedono chiacchierare cordialmente con i membri della HMS Glasgow, sofisticatissima nave da guerra attualmente in fase di costruzione in Scozia. Kate, 40 anni, si è fatta spiegare come stanno andando i lavori, quali sono i loro ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 settembre 2022) A prima vista, l’incontro trae alcuni membriRoyal Navy, avvenuto ieri in una sontuosa sala del castello di Windsor, potrebbe sembrare uncome tanti. In realtà, dicono oggi i media britannici, si è trattato di molto di più. La neo principessa del Galles, arrivata senza il marito William, ha colto l’occasione per dare nuova provasua innata regalità.fa dimenticare le sue origini commoner Le immagini scattate nel corso dell’evento la vedono chiacchierare cordialmente con i membriHMS Glasgow, sofisticatissima nave da guerra attualmente in fase di costruzione in Scozia., 40 anni, si è fatta spiegare come stanno andando i lavori, quali sono i loro ...

demagistris : Spagna introduce tassa di solidarietà per i più ricchi per aiutare i più poveri e le imprese in difficoltà. È quell… - rtl1025 : ?? La regina #Elisabetta II è morta di 'vecchiaia' l'8 settembre all'età di 96 anni nel castello scozzese di… - GiovaQuez : Nel suo discorso #Putin invita l'Ucraina al negoziato ma sulle Regioni annesse: 'VLe persone che vivono nel Lugansk… - Lailosa2 : @Palazzo_Chigi @ZelenskyyUa Zelensky ha rotto i cogl**** A noi non interessa L italia è in rovina, al collasso, in… - Nino_313_ : RT @MickSchumi_IT: ??? Ross Brawn: 'Mick merita di fare il passo successivo nella sua carriera. Ha la stessa etica del lavoro di suo padre.… -