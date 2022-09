Nel Salernitano | incendiata auto del presidente del Consiglio Comunale

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 30 settembre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Aldeldi San Marzano sul Sarno, Pasquale Alfano, va tutta la mia solidarietà per la suasotto casa. Attendiamo l’esito delle indagini. In questi giorni tante persone si vedono troppe coincidenze. Prima prende fuoco, a San Valentino Torio, l’area parcheggio dove si trovano i camion dell’azienda della sindaca, poi l’deldelviene divorata dalle fiamme. Non si crede ad un complotto, ma spero che non ci siano regie occulte dietro tutto questo. Una cosa è certa: questa amministrazionecontinuerà a lavorare per il bene della comunità di San Marzano sul Sarno”. Così la sindaca Carmela Zuottolo interviene ...