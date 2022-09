Nel ruolo di Pizzo c'è Alessio Vassallo (Di venerdì 30 settembre 2022) C’è l’Etna con le sue distese di lava scura a fare da set naturale ai primi ciak di La stoccata vincente. E non poteva essere altrimenti. Il film tv racconta la storia di un figlio dell’Etna: lo schermidore Paolo Pizzo (interpretato da Alessio Vassallo). Due volte campione del mondo nella spada individuale nel 2011 e nel 2017, argento olimpico a squadre a Rio 2016, Paolo Pizzo, già prima delle sue vittorie in pedana, aveva già dato la sua stoccata più importante. Una sfida in cui in gioco c’era ben più di una medaglia, ma la vita: un tumore al cervello, diagnosticato a 14 anni e sconfitto. Alessio Vassallo e Flavio Insinna sul set di “Una stoccata vincente”. (Foto Adolfo Franzò – Ufficio Stampa) Leggi anche › ... Leggi su iodonna (Di venerdì 30 settembre 2022) C’è l’Etna con le sue distese di lava scura a fare da set naturale ai primi ciak di La stoccata vincente. E non poteva essere altrimenti. Il film tv racconta la storia di un figlio dell’Etna: lo schermidore Paolo(interpretato da). Due volte campione del mondo nella spada individuale nel 2011 e nel 2017, argento olimpico a squadre a Rio 2016, Paolo, già prima delle sue vittorie in pedana, aveva già dato la sua stoccata più importante. Una sfida in cui in gioco c’era ben più di una medaglia, ma la vita: un tumore al cervello, diagnosticato a 14 anni e sconfitto.e Flavio Insinna sul set di “Una stoccata vincente”. (Foto Adolfo Franzò – Ufficio Stampa) Leggi anche › ...

